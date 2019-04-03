WizzAir возобновит рейсы "Киев-Люблин"

Стоимость билетов на стартует от 20 евро.

WizzAir возобновит рейсы "Киев-Люблин"
Фото: avianews.com

Авиакомпания Wizz Air объявила о возобновлении выполнения рейсов "Киев-Люблин" с 30 июня.

Полеты будут выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям с вылетами в 13:55 из Киева и 14:45 из Люблина, сообщает avianews.com.

Стоимость билетов на рейсы стартует от 20 евро.

Рейс Киев - Люблин от Wizz Air был открыт 25 августа 2017, однако 24 октября 2018 полеты были прекращены в связи со снижением рентабельности направления.

Ранее Wizz Air объявила об открытии нового маршрута из Киева в Лейпциг с 5 июля.

Напомним, авиакомпания Wizz Air увеличила пассажиропоток в/из Украины в 2 раза до более чем 1,5 млн пассажиров по сравнению с 2017 годом.

Группа компаний Wizz Air является крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. Общая численность авиапарка Wizz Air составляет 96 авиалайнеров, 28 операционных баз авиакомпании расположены в 16 странах, а маршрутная сеть авиакомпании состоит из более чем 600 маршрутов по 141 направлению в 44 страны.


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