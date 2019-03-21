В Николаеве маршрутка с пассажирами врезалась в дерево

В результате ДТП пострадали четыре человека.

В Николаеве маршрутка с пассажирами врезалась в дерево
В Николаеве маршрутка с пассажирами врезалась в дерево
Фото: mk.npu.gov.ua

В среду вечером в Николаеве маршрутное такси врезалось в дерево, в результате чего пострадали четверо пассажиров.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

"20 марта около 19:40 в районе дома 55 по пр. Центральному 20-летний водитель маршрутного такси РУТА не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части с последующим столкновением с деревом. В результате ДТП повреждения получили четверо пассажиров микроавтобуса", - говорится в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, назначен ряд экспертиз.

Фото: mk.npu.gov.ua

Напомним, во Львове в результате наезда маршрутного автобуса погибла 10-летняя школьница.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Вольногорске водитель на евробляхах бросил гранату в полицейскихВ Вольногорске водитель на евробляхах бросил гранату в полицейских
КГГА изменила маршруты общественного транспорта из-за реконструкции Шулявского путепроводаКГГА изменила маршруты общественного транспорта из-за реконструкции Шулявского путепровода
Вступили в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажировВступили в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров
Украинец, дважды получив отказ в ввозе нерастаможенного авто, прорвался через границу на ЗакарпатьеУкраинец, дважды получив отказ в ввозе нерастаможенного авто, прорвался через границу на Закарпатье
Tesla Model Y: электрокроссовер по цене от $39 000 с запасом хода до 480 кмTesla Model Y: электрокроссовер по цене от $39 000 с запасом хода до 480 км
Блок рекламы


Похожие новости
Во Львове маршрутка сбила насмерть 10-летнюю девочкуВо Львове маршрутка сбила насмерть 10-летнюю девочку
В центре Черновцов загорелся троллейбус с пассажирамиВ центре Черновцов загорелся троллейбус с пассажирами
В Киеве на Кольцевой столкнулись грузовик и маршрутка: пассажиров из салона вырезали спасатели (обновлено)В Киеве на Кольцевой столкнулись грузовик и маршрутка: пассажиров из салона вырезали спасатели (обновлено)
В Ровенской области перевернулась маршрутка с пассажирамиВ Ровенской области перевернулась маршрутка с пассажирами
На верфи в Николаеве горело судноНа верфи в Николаеве горело судно
В Херсонской области рейсовый автобус с пассажирами слетел в кюветВ Херсонской области рейсовый автобус с пассажирами слетел в кювет
Под Киевом в ДТП попала маршрутка и две легковушки, есть погибшийПод Киевом в ДТП попала маршрутка и две легковушки, есть погибший
В Киеве пьяная женщина угнала иномарку после ссоры с водителем, но не справилась с управлением и врезалась в столбВ Киеве пьяная женщина угнала иномарку после ссоры с водителем, но не справилась с управлением и врезалась в столб
На Волыни перевернулась маршрутка, 11 пострадавшихНа Волыни перевернулась маршрутка, 11 пострадавших
Под Киевом маршрутка с пассажирами врезалась в фуруПод Киевом маршрутка с пассажирами врезалась в фуру
Последние новости
Подгружаем последние новости