В Индии после столкновения с птицей разбился истребитель МиГ-21

Пилот катапультировался.

В Индии после столкновения с птицей разбился истребитель МиГ-21
В Индии разбился истребитель МиГ-21
Фото: hindustantimes.com

В индийском штате Раджастхан в районе города Иканер после столкновения с птицей разбился истребитель МиГ-21.

Об этом сообщает Hindustan Times.

Отмечается, что самолет производил тренировочный полет, поэтому на его борту не было вооружения.

По предварительным данным крушение произошло из-за столкновения с птицей. Пилот смог успешно катапультироваться. На месте падения истребителя работают правоохранители.

Ведется расследование.

Напомним, в декабре прошлого года Индия отказалась от поставок роSSийского палубного многоцелевого истребителя четвертого поколения МиГ-29К из-за постоянных поломок. Производитель (корпорация "МиГ") подтвердил эту информацию.


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