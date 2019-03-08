В Индии после столкновения с птицей разбился истребитель МиГ-21
Пилот катапультировался.
В индийском штате Раджастхан в районе города Иканер после столкновения с птицей разбился истребитель МиГ-21.
Об этом сообщает Hindustan Times.
Отмечается, что самолет производил тренировочный полет, поэтому на его борту не было вооружения.
По предварительным данным крушение произошло из-за столкновения с птицей. Пилот смог успешно катапультироваться. На месте падения истребителя работают правоохранители.
Ведется расследование.
Напомним, в декабре прошлого года Индия отказалась от поставок роSSийского палубного многоцелевого истребителя четвертого поколения МиГ-29К из-за постоянных поломок. Производитель (корпорация "МиГ") подтвердил эту информацию.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.