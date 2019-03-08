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В Индии после столкновения с птицей разбился истребитель МиГ-21 Пилот катапультировался. В Индии разбился истребитель МиГ-21 Фото: hindustantimes.com В индийском штате Раджастхан в районе города Иканер после столкновения с птицей разбился истребитель МиГ-21. Об этом сообщает Hindustan Times. Отмечается, что самолет производил тренировочный полет, поэтому на его борту не было вооружения. По предварительным данным крушение произошло из-за столкновения с птицей. Пилот смог успешно катапультироваться. На месте падения истребителя работают правоохранители. Ведется расследование. Напомним, в декабре прошлого года Индия отказалась от поставок роSSийского палубного многоцелевого истребителя четвертого поколения МиГ-29К из-за постоянных поломок. Производитель (корпорация "МиГ") подтвердил эту информацию.

LB.ua

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