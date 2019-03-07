Uber решили не наказывать за смерть пешехода

Uber решили не наказывать за смерть пешехода

Напомним, 19 марта 2018 года беспилотный автомобиль Uber на базе кроссовера Volvo XC90 передвигался в автономном режиме и сбил женщину, которая скончалась в больнице от полученных травм. Это был первый в истории случай смерти пешехода от беспилотного автомобиля, поэтому об аварии быстро узнал весь мир. Губернатор Аризоны запретил Uber испытания беспилотных автомобилей, а расследованием происшествия занялись, кроме правоохранительных органов, Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США и Национальное управление по безопасности движения на трассах (NHTSA) США.

Больше всего общественность интересовало, кого признают виновным в смертельной аварии: компанию Uber с её автомобилем, водителя-испытателя или погибшего пешехода. Национальный совет по безопасности на транспорте опубликовал в прошлом году отчёт, согласно которому, женщина переходила дорогу в неположенном месте в тёмное время суток. Казалось бы, всё очевидно, но расследование показало, что лидар и радары автомобиля обнаружили пешехода за шесть секунд до столкновения, а решение об экстренном торможении было принято всего за 1,3 секунды.

Но… автомобиль продолжил движение, потому что инженеры Uber отключили функцию экстренного торможения из-за ложных срабатываний системы, которые происходили в результате некорректного распознавания объектов автопилотом. Кроме того, в отчёте говорится, что беспилотник полагается на постоянный контроль ситуации со стороны водителя и система даже не уведомляет его о необходимости срочного вмешательства.

На видео с регистратора в салоне автомобиля можно увидеть, что водитель совершенно не смотрел на дорогу практически до самого столкновения с пешеходом, потому что был увлечён смартфоном. Прокурор Шейла Полк постановила, что вины компании Uber в случившемся нет, но отметила, что видео с регистратора может не отражать реальные условия видимости во время поездки, поэтому следствию стоит привлечь экспертов для воссоздания ситуации и оценки того, что мог видеть водитель перед столкновением с учётом времени суток и плохого уличного освещения.

Инцидент произошёл на территории округа Марикопа, прокуратура которого и должна была назначить виновного в инциденте, однако Uber спонсировал здесь муниципальную кампанию, поэтому из-за потенциального конфликта интересов расследование передали в соседний округ Явапаи. Кроме того, собственные расследования ещё ведут Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США и Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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