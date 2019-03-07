Автосалон в Женеве 2019: Cupra Formentor.

Еще недавно имя Cupra было приставкой для обозначения заряженных моделей марки Seat. Сегодня это самостоятельный бренд, и в Женеве он показал свою первую абсолютно новую машину. Ей стал кроссовер Formentor.

Автосалон в Женеве 2019: Cupra Formentor.

Название ему дали в честь мыса на Майорке. Дизайнеры задумали автомобиль как сочетание кроссовера и спорткара. Задние фонари по-модному соединены светодиодной перемычкой. Кузов окрашен в матовый цвет, а из заднего бампера грозно выпячены четыре «ствола» выхлопной системы.

Автосалон в Женеве 2019: Cupra Formentor.
Автосалон в Женеве 2019: Cupra Formentor.

Технически Cupra Formentor – это бензоэлектрический гибрид суммарной мощностью 245 л.с. и запасом хода на электричестве до 50 километров. Робот DSG, полный привод, адаптивные амортизаторы и блокировка дифференциала прилагаются.

Автосалон в Женеве 2019: Cupra Formentor.

Салон сразу настраивает на спортивный лад. Тут красуются руль, подрезанный по нижней хорде, и «ковши» на карбоновой основе. Архитектура приборной панели напоминает недавно представленный хэтчбек Skoda Scala. Унификация в рамках концерна Volkswagen поставлена во главу угла, так что сходство неспроста. Возможно, вскоре и чехи покажут какой-то интересный кросс-хэтчбек. Однако у «Купры» интерьер украшают еще и спортивные, обтянутые кожей «ковши».

В серию Cupra Formentor должна пойти в следующем году.

Автосалон в Женеве 2019: Cupra Formentor.
Автосалон в Женеве 2019: Cupra Formentor

Бывшее подразделение «Сеата» представило первую самостоятельную модель.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Cupra .


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