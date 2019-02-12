Гражданин Грузии устроил смертельное ДТП, убегая от полиции в Борисполе

Фото: kv.npu.gov.ua

26-летний гражданин Грузии в понедельник, 11 февраля, устроил смертельное ДТП в Борисполе, убегая на автомобиле Volkswagen от сотрудников полиции.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП в Киевской области.

Мужчина привлек внимание полицейских тем, что он сел в автомобиль с грузинскими номерами, будучи одетым в балаклаву. На требование остановиться водитель не отреагировал.

Во время погони водитель выехал на встречную полосу для обгона и врезался в Opel Vectra на перекрестке улиц Полевая и Воровского. Водитель Opel погиб на месте, а его пассажир получил травму грудной клетки. Гражданина Грузии задержали, об этом уведомлены посольство и консульский отдел МИД Украины. Его автомобиль изъяли и отправили на штрафплощадку.

Фото: kv.npu.gov.ua

Во время осмотра автомобиля полицейские нашли две гранаты РГД-5 и запалы к ним. Установлено, что к хранению боеприпасов мог быть причастен пассажир автомобиля, 43-летний житель села Дударков (Бориспольский район).

Полиция открыла два уголовных производства - по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) и по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с боеприпасами) Уголовного кодекса Украины.

Задержанных проверяют на причастность к совершению преступлений других преступлений.