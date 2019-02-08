В ДТП в Виннице погибли трое граждан Молдовы

Водитель микроавтобуса с пассажирами врезался в припаркованный грузовик.

Фото: vn.npu.gov.ua

Ночью 8 февраля на улице Стельмаха в Виннице произошла автомобильная авария, в которой погибли трое граждан Молдовы, а еще трое были госпитализированы с травмами разной степени.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Винницкой области.

Все они ехали в микроавтобусе Volkswagen. По мнению следствия, 28-летний водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине грузовик DAF.

Фото: vn.npu.gov.ua
Фото: vn.20minut.ua

Трое пассажиров микроавтобуса - 26-летняя женщина, 43-летний мужчина и еще один мужчина, личность которого пока не установлена - погибли на месте. Еще три пассажира в возрасте 24, 28 и 58 лет госпитализированы.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, что вечером 7 февраля в Киеве произошло громкое ДТП с участием зампреда Голосеевской РГА Юрия Ткаченко. Пьяный чиновник врезался в автомобиль, который попал в мелкое ДТП на Южном мосту, и травмировал сотрудницу патрульной полиции, оформлявшую происшествие.


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