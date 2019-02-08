В ДТП в Виннице погибли трое граждан Молдовы

Фото: vn.npu.gov.ua

Ночью 8 февраля на улице Стельмаха в Виннице произошла автомобильная авария, в которой погибли трое граждан Молдовы, а еще трое были госпитализированы с травмами разной степени.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Винницкой области.

Все они ехали в микроавтобусе Volkswagen. По мнению следствия, 28-летний водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине грузовик DAF.

Фото: vn.npu.gov.ua

Фото: vn.20minut.ua

Трое пассажиров микроавтобуса - 26-летняя женщина, 43-летний мужчина и еще один мужчина, личность которого пока не установлена - погибли на месте. Еще три пассажира в возрасте 24, 28 и 58 лет госпитализированы.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.