Сотрудник прокуратуры сбил женщину на переходе в Луцке, - СМИ

Пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой, переломами рук и ног.

Сотрудник прокуратуры сбил женщину на переходе в Луцке, - СМИ

В Луцке на проспекте Воли сотрудник прокуратуры сбил женщину. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

ДТП произошло вечером 2 февраля.

"Прокурор ехал за рулем автомобиля Peugeot Partner. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил местную жительницу, переходившую дорогу", - говорится в сообщении.

Женщина, 1969 года рождения, получила закрытую черепно-мозговую травму и несколько переломов рук и ног. Пострадавшую госпитализировали.

Обстоятельства ДТП выясняются. На данный момент проведена экспертиза подтверждающая отсутствие в крови водителя наркотических средств или алкоголя.

Напомним, сегодня в РоSSии перевернулся автобус с детьми. Семь людей погибли, еще 25 получили ранения.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Пьяный водитель избил полицейского в Ровенской областиПьяный водитель избил полицейского в Ровенской области
В больнице умерла еще одна женщина, пострадавшая в ДТП маршрутки и "евробляхи" под ОдессойВ больнице умерла еще одна женщина, пострадавшая в ДТП маршрутки и "евробляхи" под Одессой
Boeing запустил в воздух такси с манекеном внутриBoeing запустил в воздух такси с манекеном внутри
Новый Defender предложат в двух вариантах колесной базы.Новый Defender предложат в двух вариантах колесной базы.
Возле Ужгорода столкнулись пять автомобилей, пострадали семь человекВозле Ужгорода столкнулись пять автомобилей, пострадали семь человек
Блок рекламы


Похожие новости
В тройном ДТП на трассе Одесса - Овидиополь погибли двое сотрудников полицииВ тройном ДТП на трассе Одесса - Овидиополь погибли двое сотрудников полиции
В Бродах скоростной поезд Киев - Ивано-Франковск сбил насмерть 17-девушкуВ Бродах скоростной поезд Киев - Ивано-Франковск сбил насмерть 17-девушку
Грузовой поезд сбил мужчину вблизи ФастоваГрузовой поезд сбил мужчину вблизи Фастова
Водитель "Хаммера", сбивший ребенка на переходе в Киеве, останется под стражей до мартаВодитель "Хаммера", сбивший ребенка на переходе в Киеве, останется под стражей до марта
Автомобиль Tesla на автопилоте сбил роSSийского робота на выставке в Лас-ВегасеАвтомобиль Tesla на автопилоте сбил роSSийского робота на выставке в Лас-Вегасе
Сотрудник полиции оказался виновником смертельного ДТП во ЛьвовеСотрудник полиции оказался виновником смертельного ДТП во Львове
Поезд "Москва - Кривой Рог" сбил насмерть человека в Казачьей ЛопаниПоезд "Москва - Кривой Рог" сбил насмерть человека в Казачьей Лопани
Во Львове водитель сбил насмерть женщину на остановке и сбежалВо Львове водитель сбил насмерть женщину на остановке и сбежал
В Чернигове две рейсовые маршрутки насмерть сбили пенсионераВ Чернигове две рейсовые маршрутки насмерть сбили пенсионера
Судья Львовского апелляционного суда насмерть сбил человекаСудья Львовского апелляционного суда насмерть сбил человека
Последние новости
Подгружаем последние новости