?За три недели до конца льготного периода растаможили 65 тыс. "евроблях"

С 25 ноября по 31 января граждане Украины растаможили 65 142 автомобиля на иностранной регистрации, которые находились в режиме временного ввоза или транзита.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Общая сумма поступлений в бюджет от таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации составила 4,1 млрд грн (из них 381,7 млн грн - пошлина, 1,242 млрд грн - НДС; 2,013 млрд грн - акцизный налог; 467 млн грн - средства, которые были добровольно уплаченные гражданами в госбюджет для освобождения от административной ответственности за нарушение таможенных режимов).

По мере приближения конца срока льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5 действует до 22 февраля) граждане стали активнее легализировать свои автомобили. В течение последней недели в сутки в среднем осуществлялось таможенное оформление 3 тысяч транспортных средств.

Напомним, 8 ноября 2018 года в Верховной Раде были приняты два закона, касающиеся "евроблях".

Первый вводит новую формулу акцизного налога, который будет рассчитываться как умножение базовой ставки (от 50 до 150 евро в зависимости от типа и объема двигателя) на коэффициент двигателя (объем/1000) и коэффициент возраста (количество полных календарных лет).

Предусмотрен переходный период 180 дней для граждан, которые ввезли автомобиль с 1 января 2015 года до вступления в силу закона. В течение этого времени граждане имеют возможность оформить свои транспортные средства со скидкой в 50%.

Второй повышает размеры штрафов за нарушение сроков пребывания "евроблях" в Украине.