За три недели до конца льготного периода растаможили 65 тыс. "евроблях"

Сумма поступлений в бюджет превысила 4 млрд гривен.

?За три недели до конца льготного периода растаможили 65 тыс. "евроблях"
Фото: Макс Требухов

С 25 ноября по 31 января граждане Украины растаможили 65 142 автомобиля на иностранной регистрации, которые находились в режиме временного ввоза или транзита.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Общая сумма поступлений в бюджет от таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации составила 4,1 млрд грн (из них 381,7 млн грн - пошлина, 1,242 млрд грн - НДС; 2,013 млрд грн - акцизный налог; 467 млн грн - средства, которые были добровольно уплаченные гражданами в госбюджет для освобождения от административной ответственности за нарушение таможенных режимов).

По мере приближения конца срока льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5 действует до 22 февраля) граждане стали активнее легализировать свои автомобили. В течение последней недели в сутки в среднем осуществлялось таможенное оформление 3 тысяч транспортных средств.

Напомним, 8 ноября 2018 года в Верховной Раде были приняты два закона, касающиеся "евроблях".

Первый вводит новую формулу акцизного налога, который будет рассчитываться как умножение базовой ставки (от 50 до 150 евро в зависимости от типа и объема двигателя) на коэффициент двигателя (объем/1000) и коэффициент возраста (количество полных календарных лет).

Предусмотрен переходный период 180 дней для граждан, которые ввезли автомобиль с 1 января 2015 года до вступления в силу закона. В течение этого времени граждане имеют возможность оформить свои транспортные средства со скидкой в 50%.

Второй повышает размеры штрафов за нарушение сроков пребывания "евроблях" в Украине.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украина впервые вошла в топ-20 стран по количеству новых авиамаршрутовУкраина впервые вошла в топ-20 стран по количеству новых авиамаршрутов
Ford заставили буксировать 20 домов на колёсахFord заставили буксировать 20 домов на колёсах
Пьяный водитель избил полицейского в Ровенской областиПьяный водитель избил полицейского в Ровенской области
Ryanair анонсировал четыре новые направлений из Киева в ГерманиюRyanair анонсировал четыре новые направлений из Киева в Германию
Boeing запустил в воздух такси с манекеном внутриBoeing запустил в воздух такси с манекеном внутри
Блок рекламы


Похожие новости
"Укрзализныця" намерена запустить поезд "пяти столиц" до конца мая"Укрзализныця" намерена запустить поезд "пяти столиц" до конца мая
За полтора месяца по новым правилам растаможили 24,6 тыс. евробляхЗа полтора месяца по новым правилам растаможили 24,6 тыс. евроблях
За месяц украинцы растаможили 11 тысяч "евроблях"За месяц украинцы растаможили 11 тысяч "евроблях"
За месяц на Волынской таможне растаможили "евроблях" на 100 млн гривенЗа месяц на Волынской таможне растаможили "евроблях" на 100 млн гривен
В Черновицкой области растаможили первую "евробляху"В Черновицкой области растаможили первую "евробляху"
"Укрзализныця" со следующей недели возобновит продажу билетов на даты после 9 декабря"Укрзализныця" со следующей недели возобновит продажу билетов на даты после 9 декабря
В центре Киева движение транспорта ограничат до конца июля 2019 годаВ центре Киева движение транспорта ограничат до конца июля 2019 года
Со следующей недели патрульные начнут использовать американские радары TruCamСо следующей недели патрульные начнут использовать американские радары TruCam
Австрийская Strabag может зайти в Украину до конца года, - ОмелянАвстрийская Strabag может зайти в Украину до конца года, - Омелян
Метро "КПИ" в Киеве две недели не будет работать на вход в утренний час пикМетро "КПИ" в Киеве две недели не будет работать на вход в утренний час пик
Последние новости
Подгружаем последние новости