В Китае за ночь заменили все рельсы на вокзале

В Китае за ночь заменили все рельсы на вокзале

В китайском городе Сиань полным ходом идёт реконструкция железнодорожного вокзала, в ходе которой будут заменены все пути, а станция будет расширена. Работы необходимо закончить к 4 февраля 2019 года, когда стартует празднование Нового года по лунному календарю. Для китайцев это грандиозный праздник, который нужно обязательно встретить с семьёй. Представляете, что в этот период творится на вокзалах? Сотни миллионов жителей КНР едут на поездах к своим родным, поэтому, чтобы уложиться в график, строителям нужно было заменить все рельсы за одну ночь. И знаете что? Им это удалось!


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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