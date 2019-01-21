SureFly Octocopter — доступная альтернатива вертолету

SureFly Octocopter — доступная альтернатива вертолету

Workhorse Group известна как разработчик и производитель электромобилей, и тем удивительнее было увидеть на их коптере дизельный мотор. Он хоть и работает как генератор, но двигатель внутреннего сгорания на коптерах выглядит не просто старомодным, но и моветоном. Сами разработчики объясняют использование дизельного мотора мерой вынужденной: двухместный коптер может поднять всего 180 кг груза и банально «не потянет» тяжелые аккумуляторы. Но как только появятся батареи с удовлетворительными весовыми и ёмкостными характеристиками, то SureFly Octocopter ими тут же обзаведется.

Впрочем, есть у дизель-генератора и плюсы. Например, коптер всегда можно заправить в удаленных от цивилизации местах, где невозможно зарядить аккумуляторы. А так, достаточно взять с собой небольшую канистру с топливом и летай себе на здоровье хоть в тундре, хоть в пустыне. Впрочем, удаляться от очагов цивилизации все равно не рекомендуется, так как дальность полета SureFly Octocopter составляет всего 120 километров. Корпус коптера изготовлен из углепластика, он имеет восемь электромоторов, вращающих восемь винтов, а также «страховочный» аккумулятор ёмкостью 6 кВт?ч, который позволит посадить SureFly Octocopter, если топливо внезапно закончится.

Максимальная скорость коптера составляет 120 км/ч, а предварительная стоимость — около 200 тысяч долларов. В настоящее время можно сделать предзаказ, переведя на счет Workhorse Group тысячу долларов. Правда, сроки поставок серийных коптеров пока не называются. В настоящее время Workhorse Group пытается получить сертификат от Федерального управления гражданской авиации США, без которого путь в небо этому летательному аппарату закрыт.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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