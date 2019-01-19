Крупнейший авиационный двигатель в работе: видео

Разработка GE9X ведется компанией General Electric Aviation еще с 2012 года. Диаметр вентилятора двигателя равен 3,4 метра, диаметр воздухозаборника — 4,5 м. GE9X сможет развивать тягу до 470 килоньютонов. Новый двигатель будет устанавливаться на самолеты Boeing 777X — крупнейшие в мире двухдвигательные пассажирские авиалайнеры.

Недавно GE Aviation провела наземные тесты GE9X — в качестве подготовки ко второй тестовой летной программе. Компания опубликовали небольшой ролик с испытаний, который позволяет послушать звучание гигантского двигателя. Тестовой платформой для GE9X на время данных испытаний стал Boeing 747.



