"Укравтодор" пообещал в 2019 году достроить GO Highway до Умани

Дорога от Львова до Одессы в перспективе станет четырехполосной.

"Укравтодор" пообещал в 2019 году достроить GO Highway до Умани
Фото: надане Олексієм Матюшенком

"Укравтодор" планирует в течение 2019 года отремонтировать 109 километров будущей автострады GO Highway (Гданьск - Одесса), что обеспечит качественное покрытие на участке от Львова до Умани. На это из бюджета выделено 4 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора".

В 2017-2018 годах в рамках проекта GO Highway трасса Львов - Умань была полностью отремонтирована до Хмельницкого и частично в Винницкой и Черкасской областях. В этом году будут завершены работы в Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях. Кроме того, в рамках GO Highway запланирован ремонт моста через Хаджибейский лиман и въезд в Николаев со стороны Одессы.

В 2020 году ремонт дороги должен быть завершен на всей протяженности до Одессы.

Кроме того, с 2020 года при наличии финансирования может начаться второй этап проекта GO Highway: расширение участка дороги М-09 Львов-Тернополь до четырех полос; строительство объездов всех населенных пунктов на этом участке, включая северные объезды Львова и Тернополя; соединение дороги М-09 с М-06 Киев - Чоп возле Золочева. В перспективе вся трасса GO Highway должна стать четырехполосной. В том же 2020 году может начаться строительство первой концессионной дороги Краковец - Львов.

Для полной реконструкции коридора может понадобиться от трех до пяти лет.

Напомним, что проект GO Highway призван соединить качественной дорогой польские порты на Балтийском море с украинскими на Черном море. В пределах Украины транспортный коридор пройдет по маршруту Львов - Тернополь - Хмельницкий - Винница - Умань - Одесса - Николаев - Херсон.


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