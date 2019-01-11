В Японии начались продажи частной мини-субмарины

Корпус субмарины изготовлен из акрила и стали, процесс посадки-высадки осуществляется через откидывающийся стеклянный фонарь «кабины», а заряда литий-ионных батарей хватает на четыре часа любования подводными красотами. С помощью двух электромоторов совокупной мощностью 13,5 л.с. под водой Japang может развивать скорость до 7 узлов (13 км/ч), но, чтобы быстро не разрядить аккумуляторы, рекомендуется плавать с крейсерской скоростью 5 узлов.

Для управления подлодкой используется джойстик, напоминающий таковой от игровой приставки, а вся информация о функционировании систем субмарины выводится на планшет на центральной панели. Фирма-производитель не без гордости подчеркивает тот факт, что свое название Japang получила из-за японских корней компании-изготовителя, при её изготовлении используются только японские комплектующие и материалы, а выпуском занимается японская судостроительная компания TST, больше известная как производитель контейнеровозов, танкеров и сухогрузов.

Первое время Japang будет продаваться только в Японии, но в дальнейшем японцы надеятся найти и зарубежных клиентов. Демонстрация предсерийного экземпляра мини-субмарины в 2017 году в Монако и Саудовской Аравии вызвала интерес у потенциальных покупателей, так что в недалеком будущем Japang наверняка отправится покорять зарубежные рынки.



