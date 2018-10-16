Полиция начала штрафовать за превышение скорости

С 16 октября начинают выписывать штрафы вместо профилактической беседы.

Полиция начала штрафовать за превышение скорости
Фото: facebook/Патрульна поліція Рівненської області

С сегодняшнего дня Нацполиция Украины начинает штрафовать водителей за превышение скорости, сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Первая неделя после установления приборов измерения скорости TruCam была пилотной, но с 16 октября начинают выписывать штрафы вместо профилактической беседы. За превышение скорости больше, чем на 20 км/ч штраф составит 255 гривен, а за превышение больше, чем на 50 км/ч - 510 гривен", - написал он в фейсбуке.

Полицейский также опубликовал актуальную карту размещения радаров TruCAM, с помощью которых фиксируется скорость. "На карте помечены места, где уже стоят TruCam, места их размещения будут менять и обновлять карту", - заявил Билошицкий.

Фото: facebook.com/Bilosh

Напомним, что с 1 января 2018 года в Украине вступило в силу новое ограничение скорости движения транспорта в населенных пунктах - 50 км/час.

Закон о видеофиксации нарушений ПДД был принят в 2015 году.


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