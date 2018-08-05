Двое детей и трое взрослых травмировались в ДТП под Стрыем
На трассе Киев-Чоп столкнулись две легковушки.
Во Львовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей травмы получили пять человек, из них двое детей 5 и 10 лет. Об этом сообщает Нацполиция области.
Авария произошла 5 августа около 13:00 на трассе Киев-Чоп под Стрыем.
"Столкнулись автомобили "Шкода Фабия", которым управлял 45-летний львовянин и "Фольксваген Пассат", за рулем которого находился житель Дрогобыча", - говорится в сообщении.
В результате ДТП травмированы пять человек, из них двое детей 5 и 10 лет.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и лица всех участников ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства. Врачи уточняют диагнозы травмированным.
Напомним, вчера в Днепре Lexus насмерть сбил двух пешеходов.
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05.08.2018 19:25