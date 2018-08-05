Двое детей и трое взрослых травмировались в ДТП под Стрыем

На трассе Киев-Чоп столкнулись две легковушки.

Во Львовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей травмы получили пять человек, из них двое детей 5 и 10 лет. Об этом сообщает Нацполиция области.

Фото: Igor ZinkevychFacebook
Фото: Igor ZinkevychFacebook
Фото: Igor ZinkevychFacebook
Фото: Igor ZinkevychFacebook

Авария произошла 5 августа около 13:00 на трассе Киев-Чоп под Стрыем.

"Столкнулись автомобили "Шкода Фабия", которым управлял 45-летний львовянин и "Фольксваген Пассат", за рулем которого находился житель Дрогобыча", - говорится в сообщении.

В результате ДТП травмированы пять человек, из них двое детей 5 и 10 лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и лица всех участников ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства. Врачи уточняют диагнозы травмированным.

Напомним, вчера в Днепре Lexus насмерть сбил двух пешеходов.


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