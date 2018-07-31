Женщина сбила ребенка на пешеходном переходе в Харькове

Ребенок скончался в машине "скорой помощи".

Женщина сбила ребенка на пешеходном переходе в Харькове
Фото: facebook/police.kharkov

В Харькове женщина на ВАЗ-21111 на пешеходном переходе сбила 10-летнего мальчика. Он скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Происшествие произошло сегодня около 14:45 на проспекте Московском в Немышлянском районе Харькова.

Полиция установила, что ребенок перебегал дорогу в неположенном месте, рядом с пешеходным переходом.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве под колесами автомобиля погибла 10-летняя девочка. Кирилл Островский за рулем "Хаммера" проехал на красный сигнал светофора и сбил ребенка на переходе, после чего попытался скрыться с места аварии.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В аэропорту Ганновера из-за жары треснула взлетно-посадочная полосаВ аэропорту Ганновера из-за жары треснула взлетно-посадочная полоса
В ночном ДТП в Киеве пьяный водитель разбил 8 машинВ ночном ДТП в Киеве пьяный водитель разбил 8 машин
Хот-хэтч Honda Civic Type R установил очередной рекордХот-хэтч Honda Civic Type R установил очередной рекорд
В Ровенской области авто сбило насмерть женщину, которая шла по обочине с двумя детьмиВ Ровенской области авто сбило насмерть женщину, которая шла по обочине с двумя детьми
Автомобиль попал под поезд Киев - Бердянск, есть жертвыАвтомобиль попал под поезд Киев - Бердянск, есть жертвы
Блок рекламы


Похожие новости
У водителя "Хаммера", сбившего ребенка в Киеве, принудительно отобрали образцы биоматериаловУ водителя "Хаммера", сбившего ребенка в Киеве, принудительно отобрали образцы биоматериалов
В Киеве на переходе Volkswagen насмерть сбил женщинуВ Киеве на переходе Volkswagen насмерть сбил женщину
Водитель "Хаммера", сбивший ребенка на переходе, отказался сдать образцы биоматериаловВодитель "Хаммера", сбивший ребенка на переходе, отказался сдать образцы биоматериалов
Прокуратура Киева объявила о подозрении водителю "Хаммера", сбившему ребенка на переходеПрокуратура Киева объявила о подозрении водителю "Хаммера", сбившему ребенка на переходе
Тест на алкоголь показал, что сбивший насмерть ребенка водитель "Хаммера" был трезвТест на алкоголь показал, что сбивший насмерть ребенка водитель "Хаммера" был трезв
Водитель на "Хаммере" сбил насмерть ребенка на пешеходном переходе в КиевеВодитель на "Хаммере" сбил насмерть ребенка на пешеходном переходе в Киеве
В Черкассах в ДТП на пешеходном переходе погибла семья участника АТОВ Черкассах в ДТП на пешеходном переходе погибла семья участника АТО
Суд арестовал квартиру и машину подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове ДроноваСуд арестовал квартиру и машину подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове Дронова
Водитель, который сбил пятимесячного ребенка в коляске в Харькове, задержанВодитель, который сбил пятимесячного ребенка в коляске в Харькове, задержан
В Харькове автомобиль сбил на тротуаре коляску с 5-месячным ребенкомВ Харькове автомобиль сбил на тротуаре коляску с 5-месячным ребенком
Последние новости
Подгружаем последние новости