Женщина сбила ребенка на пешеходном переходе в Харькове
Ребенок скончался в машине "скорой помощи".
В Харькове женщина на ВАЗ-21111 на пешеходном переходе сбила 10-летнего мальчика. Он скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Происшествие произошло сегодня около 14:45 на проспекте Московском в Немышлянском районе Харькова.
Полиция установила, что ребенок перебегал дорогу в неположенном месте, рядом с пешеходным переходом.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Напомним, на прошлой неделе в Киеве под колесами автомобиля погибла 10-летняя девочка. Кирилл Островский за рулем "Хаммера" проехал на красный сигнал светофора и сбил ребенка на переходе, после чего попытался скрыться с места аварии.
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