Женщина сбила ребенка на пешеходном переходе в Харькове

Ребенок скончался в машине "скорой помощи".

В Харькове женщина на ВАЗ-21111 на пешеходном переходе сбила 10-летнего мальчика. Он скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Происшествие произошло сегодня около 14:45 на проспекте Московском в Немышлянском районе Харькова.

Полиция установила, что ребенок перебегал дорогу в неположенном месте, рядом с пешеходным переходом.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.