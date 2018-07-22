В Ивано-Франковске джип разбился об припаркованный троллейбус

Водителя со сломанной ногой забрали врачи.

Утром 22 июля в Ивано-Франковске водитель BMW X5 врезался в припаркованный троллейбус, стоявший на встречной полосе.

Фото: facebook.com/autolifeif2017

Как предполагает местное издание "Курс", которое ссылается на паблик AutoLife IF в фейсбуке, водитель заснул за рулем.

В результате машина выехала на встречную полосу и влетела в троллейсбус. Автомобиль получил серьезные повреждения, 30-летний водитель сломал бедро. На алкоголь водителя не проверяли. Был ли он в состоянии опьянения, станет известно по результатам анализа крови в больнице.

Улицу, на которой произошла авария, пришлось полностью перекрыть.

Фото: facebook.com/autolifeif2017
Фото: facebook.com/autolifeif2017


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