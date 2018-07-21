Суд арестовал квартиру и машину подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове Дронова

На данный момент в рамках судебного следствия допрашиваются эксперты.

Суд арестовал квартиру и машину подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове Дронова
Геннадий Дронов и Елена Зайцева
Фото: hromadske.kharkiv.ua

Адвокат Геннадия Дронова, который является одним из участников дорожно-транспортного происшествия в Харькове, повлекшего гибель 6 пешеходов, Сергей Перепелица констатирует, что имущество его клиента, а именно квартира и автомобиль находятся под арестом.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Суд арестовал квартиру, а также автомобиль Volkswagen Touareg", - сказал он.

По его словам, суд наложил арест на часть квартиры, в которой проживает мать Дронова.

Также под арестом находится автомобиль, с участием которого и случилось смертельное ДТП в Харькове.

Адвокат сообщил, что на данный момент в рамках судебного следствия допрашиваются эксперты.

Напомним, 18 октября 2017 года около 20:40 в центре Харькова произошло масштабное ДТП: автомобиль Lexus проехал на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Touareg, после чего вылетел на тротуар с пешеходами. Вследствие наезда погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы. Зайцева заявляла, что на перекрестке ей создал опасность водитель Volkswagen. Позднее она отказалась от дачи показаний.

По данным экспертов, в смертельном ДТП в центре Харькова виноваты оба водителя.


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