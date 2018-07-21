Суд арестовал квартиру и машину подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове Дронова
На данный момент в рамках судебного следствия допрашиваются эксперты.
Адвокат Геннадия Дронова, который является одним из участников дорожно-транспортного происшествия в Харькове, повлекшего гибель 6 пешеходов, Сергей Перепелица констатирует, что имущество его клиента, а именно квартира и автомобиль находятся под арестом.
Об этом он сказал Українським Новинам.
"Суд арестовал квартиру, а также автомобиль Volkswagen Touareg", - сказал он.
По его словам, суд наложил арест на часть квартиры, в которой проживает мать Дронова.
Также под арестом находится автомобиль, с участием которого и случилось смертельное ДТП в Харькове.
Адвокат сообщил, что на данный момент в рамках судебного следствия допрашиваются эксперты.
Напомним, 18 октября 2017 года около 20:40 в центре Харькова произошло масштабное ДТП: автомобиль Lexus проехал на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Touareg, после чего вылетел на тротуар с пешеходами. Вследствие наезда погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы. Зайцева заявляла, что на перекрестке ей создал опасность водитель Volkswagen. Позднее она отказалась от дачи показаний.
По данным экспертов, в смертельном ДТП в центре Харькова виноваты оба водителя.
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21.07.2018 06:51