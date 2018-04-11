Полицейский на конфискованном мотоцикле попал в ДТП по пути на штрафплощадку
Авария произошла на Обуховской трассе под Киевом.
Утром 11 апреля на Обуховской трассе под Киевом произошло ДТП с участием сотрудника полиции. Издание "Информатор" сообщает, что он попал в аварию на конфискованном мотоцикле.
Пострадавшие водители рассказали журналистам, что за 500-700 метров до места аварии полиция остановила водителя-владельца мотоцикла без прав и техпаспорта.
Чтобы доставить транспортное средство на штрафплощадку, один из сотрудников полиции сел за руль, но уже через несколько сотен метров попал в аварию. Пытаясь обогнать машины впереди (по другой версии - он потерял управления из-за резкого торможения автомобилей впереди), полицейский выехав на полосу встречного движения, где задел автомобиль Renault. После этого от удара мотоцикл отскочил в Toyota, которая двигалась в направлении Киева, и въехал в бордюр. Отлетевший бензобак зацепил еще одну машину.
Никто, кроме водителя мотоцикла, не пострадал. Сам полицейский получил травму подбородка, его госпитализировали.
Напомним, 9 апреля в селе Гать Закарпатской области полицейский автомобиль слетел с дороги в канаву с водой.
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11.04.2018 10:16