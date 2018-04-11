Полицейский на конфискованном мотоцикле попал в ДТП по пути на штрафплощадку

Авария произошла на Обуховской трассе под Киевом.

Утром 11 апреля на Обуховской трассе под Киевом произошло ДТП с участием сотрудника полиции. Издание "Информатор" сообщает, что он попал в аварию на конфискованном мотоцикле.

Фото: Глеб Пархомец / kiev.informator.ua

Пострадавшие водители рассказали журналистам, что за 500-700 метров до места аварии полиция остановила водителя-владельца мотоцикла без прав и техпаспорта.

Чтобы доставить транспортное средство на штрафплощадку, один из сотрудников полиции сел за руль, но уже через несколько сотен метров попал в аварию. Пытаясь обогнать машины впереди (по другой версии - он потерял управления из-за резкого торможения автомобилей впереди), полицейский выехав на полосу встречного движения, где задел автомобиль Renault. После этого от удара мотоцикл отскочил в Toyota, которая двигалась в направлении Киева , и въехал в бордюр. Отлетевший бензобак зацепил еще одну машину.

Никто, кроме водителя мотоцикла, не пострадал. Сам полицейский получил травму подбородка, его госпитализировали.

Напомним, 9 апреля в селе Гать Закарпатской области полицейский автомобиль слетел с дороги в канаву с водой.