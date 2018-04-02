"Укрзализныця" отложила анонсированное на апрель повышение цен на билеты

Компания пока не смогла провести индексацию цен.

"Укрзализныця" отложила повышение цен на на железнодорожные билеты, анонсированное с 1 апреля 2018 года.

Об этом сообщается на сайте "УЗ".

Компания пока не смогла провести индексацию цен. Отмечается, что 12%-ное повышение тарифов, заложенное в финансовый план компании на этот год, пришлось отложить "из-за бюрократических неурядиц".

"УЗ с 1 апреля планировала индексировать тарифы на проезд пассажиров на железнодорожном транспорте. Но соответствующий приказ Министерства инфраструктуры пока еще находится на рассмотрении в причастных министерствах и ведомствах. Напомним, что согласно консолидированному финансовому плану компании на 2018 год, предусмотрена индексация тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении в 2018 году с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%", - говорится в сообщении.

В компании сетуют, что из-за этого продолжают наращивать убытки от пассажирских перевозок, поскольку тарифы уже несколько лет не индексировались.

Например, стоимость проезда пассажиров в вагонах СВ в поездах внутреннего сообщения не менялась с 2009 года, во всех остальных, кроме "Интерсити", - с 2014-го. В поездах "Интерсити" стоимость проезда остается неизменной с 2012 года, утверждают в "Укрзализныце".

"Уровень тарифов на перевозку пассажиров в вагонах 2-го класса скоростных поездов «Интерсити+» и вагонах 1-го и 2-го класса скоростных поездов «Интерсити» остается неизменным с 2012 года. Уровень тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении в вагонах СВ остается неизменным с 2009 года, а во всех типах вагонов (кроме СВ и «Интерсити +») - с октября 2014 года", - подчеркнули в УЗ.

Отмечается также, что железнодорожный транспорт несет значительную социальную нагрузку из-за осуществления пригородных и внутренних пассажирских перевозок по тарифам ниже экономически обоснованного уровня, а также перевозок льготных категорий граждан.

Перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых в 2018 году ожидается на уровне более 11 млрд грн.

Напомним, ежегодно УЗ несколько раз меняет цены на билеты для пассажиров. Стоимость колеблется в зависимости от сезона: чем больше спрос на перевозки, тем выше цена. Обычно коэффициент повышения/понижения цены составляет 1,02-1,1. Летние перевозки - одни из самых дорогих для пассажиров, дороже - только в период с 25 по 30 декабря, когда действует коэффициент 1,1. Самые дешевые - на 9 мая - в этот день на билеты предоставляется 20-% скидка.

В 2018 году УЗ анонсировала повышение цен на билеты в два этапа. В 2017 году "Укрзализныце" разрешили повысить грузовые тарифы на 22,5%.