Автосалон в Женеве 2018: выбран европейский «Автомобиль года».

У шведской марки наступила какая-то ослепительно белая полоса. Кроссовер Volvo XC60 стал «Автомобилем года» в США и в Японии, а также вышел в финал аналогичного всемирного конкурса. А теперь его «младший брат» XC40 стал обладателем титула «Европейский автомобиль года 2018»!

Итоги конкурса по традиции подвели накануне открытия Женевского моторшоу. Для шведов это первый титул в европейском соревновании за всю его 54-летнюю историю. Автомобили Volvo лишь трижды пробивались в состав финалистов: в 1983 (модель 760), 2013 (V40) и 2016 (XC90) годах. А XC40 – это не просто новая модель на новой платформе, но и выход бренда в новый для себя класс.

Жюри в составе 60 журналистов из 23 стран отдало Volvo XC40 в общей сложности 325 баллов, чем обеспечили машине огромный отрыв от соперников. Второе место занял хэтчбек Seat Ibiza с 242 баллами, «бронза» - у BMW 5-Series (226 баллов). Далее по списку идут Kia Stinger (204 балла), Citroen C3 Aircross (171 балл), Audi A8 (169 баллов) и Alfa Romeo Stelvio (163 балла).

За 54 года это первый европейский титул для марки Volvo.