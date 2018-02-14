Rolls-Royce утвердил имя для внедорожника.

В феврале 2015 года британцы официально подтвердили, что внедорожнику под маркой Rolls-Royce быть. Проект по разработке машины в компании назвали Cullinan («Куллинан» или «Звезда Африки» - самый большой алмаз в мире). И теперь это имя утверждено в качестве окончательного для серийного автомобиля.

«Название Cullinan было на слуху с того момента, как мы объявили о разработке проекта под этим кодовым именем. Это самое подходящее название для этой исключительной модели», - прокомментировал решение глава марки Торстен Мюллер-Отвос.

В основу внедорожника ляжет алюминиевая масштабируемая платформа, которую Rolls-Royce презентовал на лимузине Phantom восьмого поколения. Cullinan получит двигатель V12 классического для марки объема 6,75 литра и мощностью порядка 570 л.с. Ожидается также гибридный вариант и более простой мотор в качестве альтернативы. Как говорят в компании, новинка должна «довезти клиента из оперы в Альпы».

Дату дебюта внедорожника Cullinan британцы пока не раскрывают. Есть мнение, что произойдет это уже в текущем году.