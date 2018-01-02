Железнодорожник спас торопившегося водителя от столкновения с поездом в Боярке

Поезд пронесся спустя секунды после того, как машина покинула переезд.

Железнодорожник спас торопившегося водителя, который застрял между шлагбаумами на переезде в Боярке (Киевская область), от столкновения с поездом.

Судя по видеозаписи, которую выложили в конце минувшей недели, инцидент произошел утром 29 декабря на улице Шевченко. Владелец иномарки не остановился на запрещающий сигнал светофора в надежде проскочить переезд, но в итоге оказался зажат между шлагбаумами. Водитель пытался маневрировать, но у съехать с путей у него не получилось.

На помощь автолюбителю пришел железнодорожник — мужчина руками поднял шлагбаум, тем самым освободив путь машине. Владелец Mercedes успел отъехать в сторону, а буквально через пару секунд мимо пронесся поезд.

Напомним, что согласно украинскому законодательству нарушение правил движения через железнодорожный переезд влечет за собой наложение штрафа 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Въезд на железнодорожный переезд лицом, управляющим транспортным средством, в случаях, когда движение через переезд запрещено, влечет за собой наложение штрафа на водителей в размере 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с оплатным изъятием транспортного средства или без такового; или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с оплатным изъятием транспортного средства или без такового; или административный арест на срок от 7 до 10 суток с оплатным изъятием транспортного средства или без такового.


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