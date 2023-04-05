Компанія на 21 мільярд доларів: промоушен UFC здійснив злиття з лігою реслінгу WWE

Два популярні бренди об'єдналися.

Компанія на 21 мільярд доларів: промоушен UFC здійснив злиття з лігою реслінгу WWE
UFC та WWE об'єдналися

Американська компанія Endeavor Group Holdings, яка володіє промоушеном боїв зі змішаних єдиноборств UFC, провела злиття з лігою реслінгу WWE.

Про це повідомив офіційний сайт компанії.

Endeavor володітиме 51% акцій, тоді як WWE залишиться 49%. Загальна капіталізація нової компанії складатиме 21,4 мільярда доларів.

UFC є найбільшим промоушеном боїв у змішаних єдиноборствах (MMA) з базою понад 700 мільйонів фанатів. WWE є найвідомішою організацією боїв у реслінгу. Це різновид шоу з елементами боротьби та акторської гри, а сценарій поєдинків прописано заздалегідь.


Данило Слесь, ZN.ua





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