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2023-04-05
Компанія на 21 мільярд доларів: промоушен UFC здійснив злиття з лігою реслінгу WWE
Два популярні бренди об'єдналися.
UFC та WWE об'єдналися
Американська компанія Endeavor Group Holdings, яка володіє промоушеном боїв зі змішаних єдиноборств UFC, провела злиття з лігою реслінгу WWE.
Про це повідомив
Endeavor володітиме 51% акцій, тоді як WWE залишиться 49%. Загальна капіталізація нової компанії складатиме 21,4 мільярда доларів.
UFC є найбільшим промоушеном боїв у змішаних єдиноборствах (MMA) з базою понад 700 мільйонів фанатів. WWE є найвідомішою організацією боїв у реслінгу. Це різновид шоу з елементами боротьби та акторської гри, а сценарій поєдинків прописано заздалегідь.
Данило Слесь, ZN.ua