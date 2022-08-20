"Шахтар" презентував дизайн клубного автобуса в українському стилі

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін показав новий дизайн клубного автобуса.

"Новий дизайн нашого клубного автобуса", – підписав фото Instagram Палкін.

Тепер донеччани пересуватимуться автобусом із чорним фоном, де основним елементом буде емблема клубу та його назва у кольорах українського прапора.

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР" і "ЛНР".

"Шахтар" був змушений покинути рідне місто та оселитися у Києві, а проводити домашні ігри у різних містах України.

24 лютого цього року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Через вторгнення Росії вже змінили команду чи пішли в оренду усі легіонери. У складі залишився лише буркінійський форвард Лассіна Траоре, а також новий хорватський півзахисник Невен Джурасек.

У новому сезоні УПЛ "Шахтар" стартує домашнім матчем із "Металістом 1925" 23 серпня.