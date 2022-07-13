"Шахтар" закрив клубний телеканал

Цей крок донецького клубу став наслідком рішення власника Ріната Ахметова, інформує ZN.ua.

"Шахтар" залишився без клубного телеканалу
© ФК Шахтер

Донецький "Шахтар" оголосив про закриття офіційного клубного телеканалу "Shakhtar TV".

Ліцензію на ефірну частоту буде повернуто державі.

"Через набуття чинності Законом України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" та несумісності розвитку приватних інвестицій з наслідками дії Закону, ФК "Шахтар" звернувся до Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення з проханням анулювати ліцензію на мовлення телеканалу Shakhtar TV.

Це вимушений крок, деталі якого викладено у заяві президента ФК "Шахтар" Ріната Ахметова від 11 липня 2022 року", - сказано у заяві клубу.


Данило Слесь, ZN.ua





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