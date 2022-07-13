"Шахтар" закрив клубний телеканал

Донецький "Шахтар" оголосив про закриття офіційного клубного телеканалу "Shakhtar TV".

Ліцензію на ефірну частоту буде повернуто державі.

"Через набуття чинності Законом України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" та несумісності розвитку приватних інвестицій з наслідками дії Закону, ФК "Шахтар" звернувся до Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення з проханням анулювати ліцензію на мовлення телеканалу Shakhtar TV.