Из вод реки Тигр на время поднялся город возрастом 3400 лет

Уровень воды упал из-за засухи в Ираке.

Из вод реки Тигр на время поднялся город возрастом 3400 лет
Город провел под водой 40 лет
© University of T?bingen

Команда немецких и курдских археологов обнаружила древний город возрастом 3400 лет, который когда-то располагался на берегах реки Тигр. Поселение поднялось над водами водохранилища в Мосуле из-за падения уровня воды, вызванного засухой в Ираке, сообщает Phys.org.

Исследователи нашли крупный город с дворцом и несколькими большими зданиями. По их мнению, это может быть древний Закику, который был важным центром империи Миттани (1550-1350 годы до нашей эры).


Фаина Ваулина, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В спутник Юпитера врезался загадочный крупный объект – ученыеВ спутник Юпитера врезался загадочный крупный объект – ученые
Беспилотники, которые используют ВСУ в войне с РоссиейБеспилотники, которые используют ВСУ в войне с Россией
Ученые рассказали о развитой стоматологии у древних майяУченые рассказали о развитой стоматологии у древних майя
Ученые нашли 11 «затерянных» поселений под джунглями АмазонкиУченые нашли 11 «затерянных» поселений под джунглями Амазонки
Употребление насекомых в пищу может помочь справиться с изменениями климата: как это возможноУпотребление насекомых в пищу может помочь справиться с изменениями климата: как это возможно
Блок рекламы


Похожие новости
Марсоход Perseverance прибыл в дельту древней реки для новой исследовательской кампанииМарсоход Perseverance прибыл в дельту древней реки для новой исследовательской кампании
Что погубило гигантских ленивцев и саблезубых тигров?Что погубило гигантских ленивцев и саблезубых тигров?
Египетские археологи нашли Храм Солнца возрастом более 4500 летЕгипетские археологи нашли Храм Солнца возрастом более 4500 лет
У окаменелого трилобита возрастом 390 миллионов лет была сотня крошечных глаз внутри глазаУ окаменелого трилобита возрастом 390 миллионов лет была сотня крошечных глаз внутри глаза
Ученые описали птерозавра, чьи останки были изъяты полицией во время рейда на контрабандистовУченые описали птерозавра, чьи останки были изъяты полицией во время рейда на контрабандистов
В Тернопольской области при добыче известняка уничтожили геологическую достопримечательность возрастом 5 млн летВ Тернопольской области при добыче известняка уничтожили геологическую достопримечательность возрастом 5 млн лет
Ученые впервые нашли окаменевший мозг возрастом 310 миллионов летУченые впервые нашли окаменевший мозг возрастом 310 миллионов лет
В Египте обнаружено 2000-летнее судно рядом с затонувшим городомВ Египте обнаружено 2000-летнее судно рядом с затонувшим городом
Марсианский вертолёт NASA завершил 10-й полёт — за всё время машина покрыла расстояние в 1,6 кмМарсианский вертолёт NASA завершил 10-й полёт — за всё время машина покрыла расстояние в 1,6 км
В тибетском леднике нашли неизвестные вирусы возрастом 15 тысяч летВ тибетском леднике нашли неизвестные вирусы возрастом 15 тысяч лет
Последние новости
Подгружаем последние новости