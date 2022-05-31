Из вод реки Тигр на время поднялся город возрастом 3400 лет

Команда немецких и курдских археологов обнаружила древний город возрастом 3400 лет, который когда-то располагался на берегах реки Тигр. Поселение поднялось над водами водохранилища в Мосуле из-за падения уровня воды, вызванного засухой в Ираке, сообщает Phys.org.

Исследователи нашли крупный город с дворцом и несколькими большими зданиями. По их мнению, это может быть древний Закику, который был важным центром империи Миттани (1550-1350 годы до нашей эры).