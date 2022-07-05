2022-07-05
Українка здобула найпрестижнішу нагороду в галузі математики
Марина В'язовська – друга жінка в історії, яка здобула медаль Філдса, інформує
Марина В'язовська здобула медаль Філдса© Nauka.ua
Українка Марина В'язовська здобула медаль Філдса – найпрестижнішу нагороду в галузі математики. Як повідомляє
В'язовська довела, що решітка Е? є найщільнішим способом пакування однакових сфер у восьми вимірах, а також внесла рішення пов'язаних задач та задач з інтерполяції в аналізі Фур'є. Нагороду вручили на Міжнародному математичному конгресі у Гельсінкі.
Фаїна Вауліна, ZN.ua