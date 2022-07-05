Українка здобула найпрестижнішу нагороду в галузі математики

Українка Марина В'язовська здобула медаль Філдса – найпрестижнішу нагороду в галузі математики. Як повідомляє Nauka.ua, нагороду присудили за вирішення завдання щодо пакування куль у восьмивимірному просторі.

В'язовська довела, що решітка Е? є найщільнішим способом пакування однакових сфер у восьми вимірах, а також внесла рішення пов'язаних задач та задач з інтерполяції в аналізі Фур'є. Нагороду вручили на Міжнародному математичному конгресі у Гельсінкі.