Ціни на продукти з початку року підвищилися на 32%: що подорожчало найбільше

Фахівці проаналізували зміну цін в Україні. Виявилося, що порівняно з груднем минулого року вони зросли більш як на третину – на 32,8%. Це сталося на тлі загальної інфляції, яка зафіксована на рівні 24,8%.

У прес-службі Державної служби статистики повідомили, що найшвидше дорожчають макаронні вироби – на 27%, хлібобулочні продукти – на 29,5%, цукор – на 34,4%, риба – на 41,6%, овочі – на 52,0%, фрукти – на 83,2% та яйця – на 63,4%.

Також стало відомо, що мало зросло в ціні на 22,9%, хліб – на 18,7%, сир – на 19,8%, а також м'ясо та м'ясопродукти – на 24,2%. Молоко подорожчало на 13,1%, а олія – на 14,6%.

Як відомо, у жовтні споживчі ціни в Україні зросли на 2,5% порівняно з вереснем.

Аналітики дійшли висновку, що навіть після подорожчання ціни на продукти в Україні все одно нижчі, ніж у більшості європейських країн. Їх можна порівняти з цінами у Східній Європі, зокрема з польськими.

Економіст Андрій Мартинюк наголосив, що єдиний обмежувач цін у нашій країні – це купівельна спроможність населення. За його словами, продавці піднімають ціни до тієї позначки, після якої товар уже не купуватимуть.

Дослідники порівняли ціну продуктового кошика в Україні та європейських країнах. Наші співвітчизники витрачають 16% мінімальної зарплати на їжу, поляки – 5,3%, німці – 2,6%, а французи – 3,3%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні стрімко дорожчає картопля. Це відбувається після трьох тижнів, коли ціни на коренеплід знижувалися до мінімальних. Стало відомо, скільки коштує продукт на початку листопада.