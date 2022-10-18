Світовий банк визнав усі видані Білорусі кредити необслуговуваними

Світовий банк перевів усі позики, надані Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), видані Республіці Білорусь або гарантовані нею, у статус невиконуваних. Про це повідомляє пресслужба Світового банку.

Світовий банк визнав усі видані Білорусі кредити необслуговуваними
Фото: biometricupdate.com

Деталі

«Ця дія була здійснена відповідно до встановленої процедури Світового банку, згідно з якою всі кредити, надані країні або гарантовані нею, стають непрацюючими, якщо платіж за будь-яким кредитом прострочено більш ніж на шість місяців», — йдеться у повідомленні.

Станом на 14 жовтня 2022 року прострочена заборгованість Республіки Білорусь перед МБРР склала $68,43 млн в еквіваленті. Основна сума непогашених позик МБРР становить $967 млн, або 0,42% від загальної суми непогашених позик МБРР.

Вплив МБРР на позики Білорусі, які перебувають у статусі непрацюючих, є відрахуванням на дохід приблизно $12,75 млн в еквіваленті.

Нагадаємо

2 березня 2022 року група Світового банку припинила всі свої програми в Білорусі. З травня 2020 року Білорусі не було схвалено жодного нового кредиту.

У квітні білоруська влада оголосила, що виконуватиме зобов'язання перед Світовим банком, та ЄБРР у національній валюті.





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