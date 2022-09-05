Граблями банку "Хрещатик": у Києві збираються створити банк "Муніципальний"

Київ планує створити Муніципальний банк та подасть заявку на участь у відкритому конкурсі на виведення з ринку неплатоспроможного банку АТ «Банк Січ». Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Місто інвестує в банк для створення на його базі Муніципального банку Києва – для подальшого його перетворення на універсальний фінансовий інструмент міста", – зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Поворозник наголосив, що Муніципальний банк – це оптимізація фінансів міста і значна економія коштів громади. За його словами, це найкращий та надійний інструмент для проектного фінансування та роботи з Міжнародними фінансовими організаціями, іноземними інвесторами-партнерами. Для фінансування робіт з відновлення інфраструктури міста й економіки загалом.

"На ринку виникла унікальна ситуація, коли банк, який продовжує працювати й виконує всі свої зобов’язання, можна придбати за менші кошти й не очікувати півтора-два роки, що потрібні для створення нового банку. Для міста придбання існуючого банку і перетворення його на муніципальний, а також утримання цього банку коштуватиме на рік менше, ніж сьогодні витрачається на комісії за обслуговування в інших банках", – сказав перший заступник голови КМДА.

Перший заступник голови КМДА підкреслив, що для держави продаж банка місту є найоптимальнішим рішенням у поточній ситуації, оскільки має вагомі соціальні та економічні переваги: з’явиться можливість зберегти робочі місця, виконувати в повному обсязі зобов’язання перед бізнесом та вкладниками банку. Також залучення державою інвестора – це позитивний сигнал про стійкість та стабільність банківської системи України.

Муніципальний (комунальний) банк – фінансово-кредитна установа. Його створюють органи місцевого самоврядування та муніципальні підприємства для фінансового обслуговування діяльності териториторій громад. Вони входять до банківської системи України та сприяють діяльності органів місцевого самоврядування, розв'язан­ню соціально-економічних проблем міст і територій та зміцненню їхньої інфраструктури.

Нагадаємо, кияни ще пам'ятають історію збанкрутілого банку "Хрещатик", в якому Київська міська рада мала 24,9397%.

Банк був одним з учасників соціального проєкту Київської міської ради під назвою "Картка киянина". І в ньому розміщувалися рахунки та здійснювалися платежі більшості столичних комунальних підприємств.

У 2016 року банк збанкрутував. А НБУ направив у правоохоронні органи листа з даними, які можуть свідчити, "про організовану злочинну діяльність у банку".

Втім, ще за 5 років до банкрутства депутати Київради вирішили, що така кредитно-фінансова установа є непрофільним активом для міста. І запропонували продати пакет акцій, що належав місту.