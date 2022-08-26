Іран прагне заповнити порожнечу, залишену РФ на нафтовому ринку Європи – Bloomberg
Це стане можливим, якщо сторонам вдасться домовитись про нову ядерну угоду, інформує
Енергетичні санкції проти Росії відкривають Ірану шлях до укладання нової ядерної угоди, пише
У разі успішного переукладання угоди Іран може пустити свою нафту не європейський ринок замість російської, що потрапила під санкції: від 500 тисяч до 1 мільйона барелів на добу.
США та Іран вже відреагували на запропонований Європейським Союзом план. Реакція Вашингтона поки що невідома, але реакцію Тегерана в ЄС назвали «розумною».
«Той факт, що обидві сторони відповіли в приватному порядку без зайвих публічних шпильок, сам по собі є свого роду прогресом після 18 місяців напруженої дипломатії», - йдеться у матеріалі. На успішне переукладання угоди вказують і деякі інші чинники.
Проти нової угоди можуть зіграти позиція Саудівської Аравії в ОПЕК+, яка заговорила про реальне скорочення видобутку нафти. І майбутні парламентські вибори в США, після яких Палата представників може опинитися під контролем республіканців.
Консенсусу з цього питання наразі немає. Угоду з Іраном не підтримують як республіканці, так і деякі демократи.