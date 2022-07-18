Ціни на квартири зі вторинного ринку критично знизилися

Із початком широкомасштабної війни РФ проти України ринок житла в нашій країні практично завмер. При цьому продавці подекуди знизили ціни на квартири майже на третину, що взагалі робить продаж житла нерентабельним. Однак і за таких знижок покупці не квапляться укладати угоди – чекають, що ціни впадуть іще.

В Україні критично знизилися ціни на квартири зі вторинного ринку

Це може статися, якщо війна затягнеться надовго, йдеться у дослідженні nv.ua.

Продавці змирилися з тим, що доведеться поступатися ціною. Вони готові знижувати ціни на квартири зі вторинного ринку на 5-30%. Така різниця у знижках обумовлена географічним розташуванням об'єкту продажу. Чим далі від місць бойових дій, на захід, тим нижчі знижки. А чим ближче до лінії фронту, тим більше продавці готові поступатися.

Так, в Ужгороді продавці готові поступитися лише 5% довоєнної ціни, у Києві – 10-15%, а у Дніпрі – вже усіма 20%.

На сьогодні в середньому по країні вартість квадратного метра вторинного житла становить 27 тисяч гривень. Це за умови, що у квартирі зроблено добротний ремонт. На первинному ринку квартири значно дорожчі. Там вартість квадратного метра у квартирі з гарним ремонтом становить у середньому 36 373 гривні.

В Україні критично знизилися ціни на квартири зі вторинного ринку
Київські ціни, звичайно, набагато вищі за середні українські. Квадратний метр столичного житла зі вторинного ринку коштує в середньому 2210 доларів. При цьому найдорожчі квартири традиційно пропонують на продаж у Печерському, а також у Шевченківському та Голосіївському районах. А найдешевше житло можна знайти у Деснянському та Дарницькому районах.

За час війни великі зміни сталися в системі оцінки квартир. Якщо раніше у тренді були квартири на верхніх поверхах із панорамними вікнами та видовими балконами, то тепер більше в ціні квартири на нижніх поверхах і бажано без величезних вікон. При цьому покупці готові платити додаткову ціну за підземний паркінг та наявність бомбосховища поблизу.

Крім того, паливна криза підвищила запити на квартири, розташовані поблизу метро, а також на житло, збудоване після 2005 року. Саме у таких квартирах вже встановлені лічильники тепла.

Нагадаємо, українцям назвали регіони з найнижчими цінами на квартири у новобудовах.


Марченко Любов, Тудей





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