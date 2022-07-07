Ціни на кавуни цього року будуть рекордними: фермери розповіли, чим замінять продукцію із Херсона

Ціни на фрукти та ягоди цього літа стали рекордними в Україні. За відсутності продукції з Херсонщини, фермери вже закуповують імпортні кавуни, які згодом з'являться на прилавках.

Кавуни в Україну везуть з Ірану, Туреччини та Азербайджану. Також будуть і одеські кавуни, але вони теж будут не дешеві.

Місцева продукція з інших регіонів України буде дорожчою і серйозно витісниться іранською та турецькою.

"Звичайно, херсонських кавунів нам не замінить ніхто, і розраховувати на низьку вартість цього року не варто, але врожай із Центральної та частково Південної України, дещо компенсує цю нестачу", – заявили в Мінагрополітики.

Виробники Одеської області зазначають, що якщо і буде добрий урожай кавунів та винограду, то вивезти його на північ через складну логістику буде складно. Подорожчав бензин, більше часу потрібно на дорогу. Зрозуміло, що кінцева ціна для споживача на ринку буде захмарною.

Якщо іранський кавун в опті коштує 20 грн/кг на початку сезону, турецький теж 20-25 грн/кг, то місцеві виробники також мають не завищувати ціну, бо тоді їх продукцію не купуватимуть.

Наразі у супермаркетах вже з'явилися перші імпортні кавуни. Коштують вони в середньому 30-38 грн за кг.

Нагадаємо, в Україні наприкінці червня різко подорожчало шашличне м'ясо.