У 745 населених пунктах України нема електроенергії через обстріли РФ

В Україні 745 населених пунктів лишаються знеструмленими через напад Росії на Україну. Про це повідомляється на сторінці "Енергоатому" у Telegram .

В цілому без електроенергії залишається близько 579 200 споживачів. Більшість людей без електрики знаходяться у Донецькій області – близько 346 000. У Луганській знеструмлені понад 128 000, Харківській – близько 35 000 споживачів.

Також у "Енергоатомі" розповіли, що без газопостачання залишаються близько 185 тисяч абонентів, інформує ZN.ua .

Попри бої, українські енергетики докладають зусиль для повернення енергопостачання.

За минулу добу відновлено постачання близько 13,7 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії: у Донецькій області – 5,6 тисячам, у Запорізькій – 5,3 тисячам, у Миколаївській – 2,3 тисячам, у Херсонській – 500 споживачам.