У 745 населених пунктах України нема електроенергії через обстріли РФ
Це близько 579 200 споживачів.
В Україні 745 населених пунктів лишаються знеструмленими через напад Росії на Україну. Про це повідомляється на сторінці "Енергоатому" у
В цілому без електроенергії залишається близько 579 200 споживачів. Більшість людей без електрики знаходяться у Донецькій області – близько 346 000. У Луганській знеструмлені понад 128 000, Харківській – близько 35 000 споживачів.
Також у "Енергоатомі" розповіли, що без газопостачання залишаються близько 185 тисяч абонентів, інформує
Попри бої, українські енергетики докладають зусиль для повернення енергопостачання.
За минулу добу відновлено постачання близько 13,7 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії: у Донецькій області – 5,6 тисячам, у Запорізькій – 5,3 тисячам, у Миколаївській – 2,3 тисячам, у Херсонській – 500 споживачам.