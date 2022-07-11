Страховики не відшкодовуватимуть збитки від ДТП з євробляхою

Якщо винуватець ДТП не мав права керувати автомобілем на іноземній реєстрації, постраждалий водій не зможе отримати страхове відшкодування збитків від страхової компанії. До такого рішення в одній із справ прийшов Сумський апеляційний суд.

Ця історія почалася на Сумщині, коли водій автомобіля Opel Vectra порушив ПДР і врізався в Renault Kangoo. Вартість ремонту Kangoo оцінили у 168 тисяч гривень.

Обидва автомобілі були застраховані, але Vectra – на іноземця, який його завіз до України на один рік у режимі тимчасового ввезення. Водій Vectra, який скоїв ДТП, отримав цю машину у користування.

"Українська пожежно-страхова компанія" відмовилася сплачувати відшкодування водієві Renault Kangoo. Мотив – водій Vectra не ввозив його до України і, отже, не мав права ним керувати.

Довелося постраждалому водієві шукати правду у суді. Справа дійшла до Сумського апеляційного суду. Однак, і там він не досяг виплати йому страхового відшкодування збитків. Суд дійшов висновку, що водій Opel Vectra володів неправомірно і не є особою, відповідальність якої застрахована.

Раніше у Києві суд визнав місцевого жителя винним у тому, що він узяв в оренду 16 автомобілів, а потім незаконно їх продав, і відправив його на 9 років до місць позбавлення волі.