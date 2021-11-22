В Дохе запустили часы обратного отсчета к Чемпионату мира-2022

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Накануне в столице Катара Дохе запустили специальные часы до Чемпионата мира-2022, сообщает официальный сайт ФИФА.

Они будут отсчитывать время до старта турнира.

"Уже несколько десятилетий я участвую в организации спортивных мероприятий, но я никогда не видел ничего подобного происходящему здесь. Все готово в Катаре фантастические стадионы. Фанаты получат незабываемые впечатления", - заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

XXII Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.