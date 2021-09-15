WADA планирует исключить марихуану из списка запрещенных веществ

Вопрос рассмотрят в следующем году.

WADA планирует исключить марихуану из списка запрещенных веществ
Фото: LIGA.net

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) планирует пересмотреть статус канабиса в список запрещенных веществ, сообщает Reuters.

Инициировало рассмотрение вопроса антидопинговое агентство США (USADA), после того как 21-летнюю американскую легкоатлетку Ша'Карри Ричардсон отстранили от участия в Олимпийских играх-2020 из-за следов марихуаны в крови.

При этом бегунья не отрицала вины и объяснила, что запрещенное вещество помогало справиться с потерей матери.

В 2022 году состоится специальное исследование этого вопроса.

Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект о легализации медицинского канабиса.

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