Рада разрешила передать спортивным школам списанные патроны ВСУ

Верховная Рада в среду, 2 июня, разрешила передать спортивным школам списанные патроны Вооруженных сил Украины.

За соответствующий законопроект №3403 проголосовали 315 народных депутатов.

В 2017 году Кабинет министров включил в перечень боеприпасов, подлежащих утилизации, около миллиона мелкокалиберных патронов диаметром 5,6 мм.

В то же время в учреждениях физической культуры, где есть отделение по пулевой стрельбе и биатлону, существует дефицит таких патронов.

Поэтому депутаты приняли изменения в закон о правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины, которыми поручают Кабинету министров разработать порядок передачи спортсменам патронов, пригодных для использования и хранения.

На сегодня в Украине насчитывается 66 детско-юношеских спортивных школ, где есть отделение пулевой стрельбы, и 19 спортивных школ с отделениями биатлона. В целом по стране в отделениях спортивных школ пулевой стрельбе обучаются около 3 тысяч воспитанников.