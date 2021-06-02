Рада разрешила передать спортивным школам списанные патроны ВСУ

Патроны получат ДЮСШ, которые обучают биатлону и пулевой стрельбе.

Рада разрешила передать спортивным школам списанные патроны ВСУ
Фото: facebook.com / Пулевая стрельба ДЮСШ 2 г Киев

Верховная Рада в среду, 2 июня, разрешила передать спортивным школам списанные патроны Вооруженных сил Украины.

За соответствующий законопроект №3403 проголосовали 315 народных депутатов.

В 2017 году Кабинет министров включил в перечень боеприпасов, подлежащих утилизации, около миллиона мелкокалиберных патронов диаметром 5,6 мм.

В то же время в учреждениях физической культуры, где есть отделение по пулевой стрельбе и биатлону, существует дефицит таких патронов.

Поэтому депутаты приняли изменения в закон о правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины, которыми поручают Кабинету министров разработать порядок передачи спортсменам патронов, пригодных для использования и хранения.

На сегодня в Украине насчитывается 66 детско-юношеских спортивных школ, где есть отделение пулевой стрельбы, и 19 спортивных школ с отделениями биатлона. В целом по стране в отделениях спортивных школ пулевой стрельбе обучаются около 3 тысяч воспитанников.

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