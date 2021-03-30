Ушел из жизни вице-президент киевского "Динамо"

Михаилу Петрошенко был 81 год.

Ушел из жизни вице-президент киевского "Динамо"
Михайло Петрошенко
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Сегодня на 82-м году жизни скончался вице-президент киевского "Динамо" по вопросам строительства Михаил Петрошенко.

Об этом сообщает пресс-служба ФК.

"С безграничной скорбью встретив печальную весть о смерти Михаила Тимофеевича Петрошенко, выражаю искренние соболезнования его родным и близким... Строительство динамовской базы, детской школы, клубного манежа и множество других инфраструктурных проектов были реализованы под руководством вице-президента "Динамо" Михаила Петрошенко. Михаил Тимофеевич был профессионалом высочайшего уровня и человеком с большой буквы. Его целеустремленность, мудрость и порядочность много лет служили на благо Украины и киевскому "Динамо"", - цитирует пресс-служба слова соболезнования президента "Динамо" Игоря Суркиса.

Как сообщалось, в начале февраля на 102-м году жизни умер отец братьев Суркисов Михаил (Рахмиль) Давидович Суркис.

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