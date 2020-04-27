В Формуле-1 Гран-При Великобритании пройдет без зрителей, а Гран-При Франции отменили

Гран-При Великобритании на трассе в Сильверстоуне в этом году пройдет без зрителей, сообщается на официальном сайте Формулы-1.

Промоутеры Гран-При назвали причиной такого решения продолжающуюся пандемию коронавируса. Чтобы обезопасить людей от заражения гонку проведут за закрытыми дверями.

"Я расстроен тем, что в этом году мы не сможем провести Гран-При Великобритании с болельщиками на трибунах. Мы как можно дольше оттягивали это непростое решение, но очевидно, что в сегодняшних обстоятельствах, учитывая ситуацию в стране и меры, принятые правительством, это совершенно невозможно", - заявил управляющий директор Гран-При Стюарт Прингл.

"Наши обязательства по защите здоровья и безопасности всех, кто участвует в подготовке и проведении соревнований, волонтеров, маршалов, организаторов и, конечно же, наших удивительных болельщиков, оставляют нам только один вариант.

Мы всегда говорили, что если окажемся в такой ситуации, то поддержим Формулу-1, где сейчас ищут альтернативные варианты проведения сезона 2020 года. Вместе с другими департаментами мы работаем над организацией проведения этапа за закрытыми дверями", - отметил Прингл.

Добавим, что организаторы Гран-При Франции объявили об отмене мероприятия из-за коронавируса. Гонка должна была состояться на трассе "Поль Рикар" в конце июня. Однако сегодня французские власти заявили о запрете проводить крупные мероприятия как минимум до середины июля, что делает проведение гонки невозможным.

Таким образом, Гран-При Франции станет 10-й гонкой Формулы-1, которую отменили или перенесли из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что Сильверстоун может провести на одной недели сдвоенные этапы чемпионата в классе машин Формула-1.