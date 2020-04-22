Amnesty International просит Английскую Премьер-Лигу заблокировать продажу "Ньюкасла" саудовскому фонду

АПЛ рискует стать "дурочкой", если позволит саудитам купить "Ньюкасл".

Amnesty International просит Английскую Премьер-Лигу заблокировать продажу "Ньюкасла" саудовскому фонду
Фото: wallpaperbetter.com

Представитель неправительственной организации Amnesty International Кейт Аллен посоветовала руководству Английской Премьер-Лиги заблокировать сделку по продаже "Ньюкасл Юнайтед" за ? 300 млн (€ 341 млн) компании PCP Capital Partners, контролируемой суверенным фондом из Саудовской Аравии, которым, в свою очередь, управляет наследный принц страны Мухаммед ибн Салман, сообщает footboom.com.

"У меня есть сомнения в том, что владельцы и руководители компании, стремящейся приобрести "Ньюкасл Юнайтед", соответствуют стандартам, которые защищают репутацию и имидж игры. Наследный принц Саудовской Аравии может стать бенефициарным владельцем "Ньюкасла". О каком положительном влиянии на имидж и репутацию Премьер-Лиги мы можем говорить? АПЛ рискует стать дурочкой, прикрывающейся гламуром и престижем, чтобы скрыть действия, которые являются аморальными с точки зрения международного права и противоречат ценностям лиги и мирового футбольного сообщества", - цитирует Аллена издание.

При этом правозащитники указывают на многочисленные нарушения прав человека в Саудовской Аравии. Организация считает, что руководство этой страны намерено использовать английский клуб для поднятия престижа государства на фоне обвинений в репрессиях. В частности, в Amnesty International считают принца Мохаммеда виновным в смерти журналиста Джамала Хашогги.

Также против сделки выступает катарская медиакомпания beIN Sport, которая является официальным партнером АПЛ.

Катарцы обвиняют саудовские власти в создании сети пиратских телетрансляций, ворующих контент у beIN Sport.

Напомним, что покупатели "Ньюкасла" уже обменялись контрактами с нынешним владельцем клуба Майком Эшли и внесли невозвратный депозит, в размере 17 млн фунтов.

Последним этапом приобретения клуба компанией PCP Capital Partners должна стать проверка владельцев и директоров АПЛ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Формула-1 определила дату старта сезона-2020, - СМИФормула-1 определила дату старта сезона-2020, - СМИ
На матчах Английской Премьер-Лиги, в отсутствие зрителей, собираются использовать искусственный шум. ФутболНа матчах Английской Премьер-Лиги, в отсутствие зрителей, собираются использовать искусственный шум. Футбол
Женская сборная Украины по боксу приняла участие в красивом челленджеЖенская сборная Украины по боксу приняла участие в красивом челлендже
"Барселона" готова расстаться в ближайшее трансферное окно со всеми футболистами, кроме троих"Барселона" готова расстаться в ближайшее трансферное окно со всеми футболистами, кроме троих
В Нидерландах запретили спортивные мероприятия до осени В Нидерландах запретили спортивные мероприятия до осени
Блок рекламы


Похожие новости
Почти 3 млн гривен КГГА отдала на проведение Ukraine International CupПочти 3 млн гривен КГГА отдала на проведение Ukraine International Cup
Зозуля сравнил Вторую лигу Испании и Украинскую Премьер-лигу. ФутболЗозуля сравнил Вторую лигу Испании и Украинскую Премьер-лигу. Футбол
Экс-игрок юношеской сборной Украины перебрался в РоSSийскую Премьер-лигуЭкс-игрок юношеской сборной Украины перебрался в РоSSийскую Премьер-лигу
Федерация футбольной истории признала Украинскую Премьер-лигу сильнее роSSийскойФедерация футбольной истории признала Украинскую Премьер-лигу сильнее роSSийской
Беринчик защитил титул WBO InternationalБеринчик защитил титул WBO International
МВД просит ФФУ перенести матчи чемпионата Украины из-за президентских выборов. ФутболМВД просит ФФУ перенести матчи чемпионата Украины из-за президентских выборов. Футбол
Действующий чемпион IBF выставил на продажу свой чемпионский поясДействующий чемпион IBF выставил на продажу свой чемпионский пояс
Эсеола забил Астане, но Кайрат проиграл, Акжайык покидает Премьер-лигуЭсеола забил Астане, но Кайрат проиграл, Акжайык покидает Премьер-лигу
Сегодня поступают в продажу билеты на бой Усик – ГассиевСегодня поступают в продажу билеты на бой Усик – Гассиев
"Карпаты" подтвердили продажу форварда"Карпаты" подтвердили продажу форварда
Последние новости
Подгружаем последние новости