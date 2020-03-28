Легендарная гонка "500 миль Индианаполиса" перенесена

Наиболее популярная ежегодная гонка на автомобилях с открытыми колесами, проводящаяся в Новом Свете - "500 миль Индианаполиса" перенесена на 23 августа из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте IndyCar.

Изначально 104-й старт этой легендарной гонки был запланирован на 24 мая.

Напомним, что из-за коронавируса COVID-19 пока не стартовал новый сезон Формулы-1. Уже были перенесены Гран-При Бахрейна, Вьетнама, Китая, Нидерландов, Испании и Азербайджана. Гран-При Австралии и Монако отменены.

Руководство Формулы-1 надеется возобновить чемпионат летом и провести 15-18 гонок.

Также еще не стартовали наиболее престижные соревнования по шоссейно-кольцевым мотогонкам – MotoGP.