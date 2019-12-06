Украинскую чемпионку Всемирной Универсиады-2019 дисквалифицировали за допинг

Ольга Корсун принимала запрещенные мочегонные препараты.

Украинскую чемпионку Всемирной Универсиады-2019 дисквалифицировали за допинг
Ольга Корсун
Фото: gathletics.com.ua

Украинская легкоатлетка Ольга Корсун отстранена от спорта на два года за употребление допинга.

В организме чемпионки Универсиады-2019 в Неаполе по тройному прыжку нашли следы запрещенных мочегонных препаратов, сообщает газета "Экспресс".

Все результаты спортсменки, начиная с июля 2019 года, аннулированы. Кроме того, Ольге придется вернуть все призовые, которые она заработала на турнирах после 12 июля.

"В Неаполе Корсун сразу после соревнований сдала анализы. Со временем пришли результаты. В ее организме обнаружили следы мочегонных препаратов.

Международная федерация проинформировала нас об этой проблеме, мы решили отстранить спортсменку от выступлений на два года", – приводит слова генерального секретаря ФЛАУ Михаила Медведя издание.

"Если бы у нее были обнаружены анаболические препараты, то было бы решение о четырехлетней дисквалификации.

Все-таки мочегонные препараты не считают серьезным допингом. Эти препараты помогают сгонять вес, стимулировать мышцы.

Не скажу, что они дают большое преимущество над соперником, но спортсмен оказывается в лучших условиях", – уточнил экс-старший тренер сборной Украины по легкой атлетике Анатолий Голубцов.

Поскольку Корсун будет подавать апелляцию, до ее рассмотрения все награды и призовые останутся у спортсменки.

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