Глава Национальной службы здоровья подал в отставку

Причина увольнения - разногласия с новой командой Минздрава.

Глава Национальной службы здоровья подал в отставку
Фото: facebook.com/nszu.ukr

Глава Национальной службы здоровья Олег Петренко подал в отставку.

"Сегодня написал заявление об увольнении с должности главы Национальной службы здоровья Украины. По собственному желанию. Надеюсь, в ближайшее время правительство его поддержит. Причина - у нас очень разные фундаментальные ценности с командой, которая сейчас работает над трансформацией системы здравоохранения. И это мешает работать и мне, и им", - написал Петренко в фейсбуке.

Он считает, что его отставка позволит новой команде Минздрава "сделать иначе, чем делал и ежедневно делаю это я".

Напомним, Петренко возглавляет НСЗУ с марта 2018 года, когда она была создана в рамках медицинской реформы, которую начала команда бывшей и.о. министра здравоохранения Украины Уляной Супрун.

Он окончил Винницкий национальный медуниверситет им. Пирогова, имеет степень магистра менеджмента организаций здравоохранения Школы здравоохранения Киево-Могилянской академии и Маастрихтского университета (2006 год). В 2006 году Петренко также окончил Украинскую школу политических студий.

С 2007 года Петренко занимал руководящие должности в ряде частных клиник, в том числе с 2008-го по 2015 год – первый заместитель генерального директора клиники "Обериг", с 2015-го по февраль 2018 год - замгендиректора по стратегическому развитию клиники "Исида". В качестве эксперта в 2017 году принимал участие в заседаниях комитета Рады по вопросам здравоохранения.

В феврале 2018 года Петренко победил в конкурсе на должность главы НСЗУ, в котором принимали участие 13 кандидатов.

Нацслужба здоровья была создана в конце декабря 2017 года. Эта служба - важный орган в имплементации положений медицинской реформы. С ней должны подписывать договоры больницы, врачи которых будут получать компенсацию из бюджета за каждого приписавшегося к ним пациента.

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