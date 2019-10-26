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2019-10-26
Свитолина узнала соперниц по группе Итогового турнира WTA
Турнир стартует в воскресенье.
Фото: wtatennis.com
Восемь лучших теннисисток гонки WTA были разделены на 2 группы - красную и фиолетовую, в каждой из которых - по 4 теннисистки.
В плей-офф выходят первые два места.
Украинка Элина Свитолина, которая является действующей чемпионкой турнира, попала в Фиолетовую группу.
Красная группа:
Фото: wtatennis.com
- Эшли Барти (Австралия)
- Наоми Осака (Япония)
- Петра Квитова (Чехия)
- Белинда Бенчич (Швейцария)
Фиолетовая группа:
Фото: wtatennis.com
- Каролин Плишкова (Чехия)
- Бьянка Андрееску (Канада)
- Симона Халеп (Румыния)
- ЭЛИНА СВИТОЛИНА (УКРАИНА)
Полуфиналы намечены на субботу, 2 ноября, а финал пройдет в воскресенье, 3 ноября.
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