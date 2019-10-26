Свитолина узнала соперниц по группе Итогового турнира WTA

Турнир стартует в воскресенье.

Фото: wtatennis.com
Состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA, который стартует в ближайшее воскресенье в китайском Шэньчжэне.

Восемь лучших теннисисток гонки WTA были разделены на 2 группы - красную и фиолетовую, в каждой из которых - по 4 теннисистки.

В плей-офф выходят первые два места.

Украинка Элина Свитолина, которая является действующей чемпионкой турнира, попала в Фиолетовую группу.

Красная группа:

Фото: wtatennis.com

  • Эшли Барти (Австралия)
  • Наоми Осака (Япония)
  • Петра Квитова (Чехия)
  • Белинда Бенчич (Швейцария)

Фиолетовая группа:

Фото: wtatennis.com

  • Каролин Плишкова (Чехия)
  • Бьянка Андрееску (Канада)
  • Симона Халеп (Румыния)
  • ЭЛИНА СВИТОЛИНА (УКРАИНА)

Полуфиналы намечены на субботу, 2 ноября, а финал пройдет в воскресенье, 3 ноября.

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