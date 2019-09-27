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2019-09-27
Примера: "Сельта" и "Эспаньол" сыграли вничью
В матче 6-го тура чемпионата Испании «Сельта» принимала «Эспаньол».
Встреча завершилась вничью - 1:1.
Фото: rccelta.es
Хозяева ушли от поражения на последних секундах.
На 5-й добавленной ко второй тайму минуте отличился Санти Мина.
Чемпионат Испании
6-й тур
«Сельта» - «Эспаньол» - 1:1 (0:0)
Голы: Педроса, 48 (0:1). Мина, 90+5 (1:1).
«Сельта»: Бланко, Араухо, Мальо, Оласа, Айду, Рафинья (Фернандес, 76), Суарес (Систо, 85), Лоботка (Мендес, 61), Бельтран, Аспас, Мина.
«Эспаньол»: Диего Лопес, Вила, Хави Лопес, Налду, Калеро, Педроса, Виктор Санчес, Рока (Дардер, 87), У Лэй (Пипа, 64), Кальери, Варгас (Давид Лопес, 77).
Предупреждения: Калеро, 32. Лоботка, 44. Налду, 70. Пипа, 73. Виктор Санчес, 80. Кальери, 87. Аспас, 90+2.
Судья: Санчес Мартинес (Испания).
26 сентября. Виго. Стадион «Балаидос».
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