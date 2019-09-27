Примера: "Сельта" и "Эспаньол" сыграли вничью

В матче 6-го тура чемпионата Испании «Сельта» принимала «Эспаньол».
 
Встреча завершилась вничью - 1:1.
 
Фото Примера: "Сельта" и "Эспаньол" сыграли вничью
Фото: rccelta.es
Хозяева ушли от поражения на последних секундах.
 
На 5-й добавленной ко второй тайму минуте отличился Санти Мина.
 
Чемпионат Испании
 
6-й тур
 
«Сельта» - «Эспаньол» - 1:1 (0:0)
 
Голы: Педроса, 48 (0:1). Мина, 90+5 (1:1).
 
«Сельта»: Бланко, Араухо, Мальо, Оласа, Айду, Рафинья (Фернандес, 76), Суарес (Систо, 85), Лоботка (Мендес, 61), Бельтран, Аспас, Мина.
 
«Эспаньол»: Диего Лопес, Вила, Хави Лопес, Налду, Калеро, Педроса, Виктор Санчес, Рока (Дардер, 87), У Лэй (Пипа, 64), Кальери, Варгас (Давид Лопес, 77).
 
Предупреждения: Калеро, 32. Лоботка, 44. Налду, 70. Пипа, 73. Виктор Санчес, 80. Кальери, 87. Аспас, 90+2.
 
Судья: Санчес Мартинес (Испания).
 
26 сентября. Виго. Стадион «Балаидос».

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Завацкая "уничтожила" роSSиянку и впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTAЗавацкая "уничтожила" роSSиянку и впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA
Голом в ворота "Мальмё" в Лиге Европы Буяльский оформил три юбилеяГолом в ворота "Мальмё" в Лиге Европы Буяльский оформил три юбилея
УЕФА назвала лучшего игрока первой недели в Лиге ЧемпионовУЕФА назвала лучшего игрока первой недели в Лиге Чемпионов
IAAF в 12-й раз отказалась восстанавливать членство федерации легкой атлетики РоSSииIAAF в 12-й раз отказалась восстанавливать членство федерации легкой атлетики РоSSии
Один из столпов обороны "Динамо" может провести полгода без игры из-за травмы колена. ФутболОдин из столпов обороны "Динамо" может провести полгода без игры из-за травмы колена. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Примера: "Эйбар" одержал волевую победу над "Севильей" (ВИДЕО)  Примера: "Эйбар" одержал волевую победу над "Севильей" (ВИДЕО)  
Бундеслига: "Айнтрахт" и "Боруссия" сыграли вничьюБундеслига: "Айнтрахт" и "Боруссия" сыграли вничью
Примера: "Реал" впервые не пропустил и вышел в лидерыПримера: "Реал" впервые не пропустил и вышел в лидеры
Примера: "Атлетико" вновь теряет очкиПримера: "Атлетико" вновь теряет очки
Примера: "Сельта" дома уступила "Гранаде"Примера: "Сельта" дома уступила "Гранаде"
Примера: "Барселона" снова выигрывает без Месси (ВИДЕО)  Примера: "Барселона" снова выигрывает без Месси (ВИДЕО)  
Украина сыграла вничью с НигериейУкраина сыграла вничью с Нигерией
Украина сыграла вничью в товарищеском матче со сборной НигерииУкраина сыграла вничью в товарищеском матче со сборной Нигерии
Примера: "Барселона" все еще спит (ВИДЕО)  Примера: "Барселона" все еще спит (ВИДЕО)  
Примера: "Хетафе" и "Алавес" сыграли вничьюПримера: "Хетафе" и "Алавес" сыграли вничью
Последние новости
Подгружаем последние новости