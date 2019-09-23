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2019-09-23
Бундеслига: "Айнтрахт" и "Боруссия" сыграли вничью
В матче 5-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» принимал «Боруссию» из Дортмунда.
Встреча закончилась со счетом 2:2.
Фото: bvb.de
После пяти туров на счету «Боруссии» 10 очков, у «Айнтрахта» - 7 баллов.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
5-й тур
«Айнтрахт Ф» - «Боруссия Д» - 2:2 (1:1)
Голы: Витсель, 11 (0:1). Андре Силва, 43 (1:1). Санчо, 66 (1:2). Дилэйни, 88 - в свои ворота (2:2).
«Айнтрахт Ф»: Трапп, Хасебе, Хинтереггер, Дурм, Туре (Чэндлер, 83), Фернандеш, Кор (Камада, 67), Костич, Соу, Гонсалу Пасьенсия (Дост, 79), Андре Силва.
«Боруссия Д»: Бюрки, Хуммельс (Загаду, 63), Аканджи, Хакими, Витсель, Ройс, Дилэйни, Азар, Рафаэл Геррейру, Санчо (Брандт, 73), Пако Алькасер (Гетце, 76).
Предупреждения: Хуммельс, 32. Туре, 65. Хакими, 86. Чэндлер, 90+1.
Судья: Шмидт (Германия).
22 сентября. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».
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