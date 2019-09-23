Бундеслига: "Айнтрахт" и "Боруссия" сыграли вничью

Голы : Витсель, 11 (0:1). Андре Силва, 43 (1:1). Санчо, 66 (1:2). Дилэйни, 88 - в свои ворота (2:2).

После пяти туров на счету «Боруссии» 10 очков, у «Айнтрахта» - 7 баллов.

В матче 5-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» принимал «Боруссию» из Дортмунда.