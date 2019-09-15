"Динамо" проиграло "Десне", безвыиграшная серия киевлян достигла шести матчей

"Бело-синие" занимают пятое место в Премьер-лиге.

?"Динамо" проиграло "Десне", безвыиграшная серия киевлян достигла шести матчей
Фото: twitter.com/DynamoKyiv

Киевское "Динамо" в воскресенье проиграло черниговской "Десне" в матче 7-го тура Украинской премьер-лиги со счетом 1:2 и отстало от "Шахтера" уже на 13 очков.

Как отмечает SportArena, "Динамо" не может выиграть уже третий матч кряду под руководством Алексея Михайличенко. В целом, киевляне не побеждают в чемпионате Украины больше месяца, а с учетом матчей в квалификации Лиги чемпионов их безвыигрышная серия достигла шести матчей.

"Бело-синие" занимают пятое место в Премьер-лиге.

"Десна" благодаря победе над "Динамо" закрепилась на втором месте — команда Александра Рябоконя опережает "Александрию" на 2 очка, но отстает от "Шахтера" на 7 баллов.

В следующем туре "Динамо" сыграет против "Ворсклы" в Полтаве, но перед этим команда Михайличенко в четверг в Лиге Европы встретится с "Мальме".

"Десна" же в следующее воскресенье сыграет с "Шахтером" в Чернигове.

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